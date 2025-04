Nada Cella in aula il fratello di Anna Lucia Cecere Potrebbe anche averla uccisa

Potrebbe anche aver ucciso Nada Cella". Il fratello minore di Anna Lucia Cecere, Maurizio, parla della loro difficile infanzia al processo a Genova che vede la sorella imputata per l'omicidio della segretaria nel 1996. Il testimone chiave ha raccontato che avevano un padre violento e alcolizzato che arrivò a incendiare la . Leggi su Periodicodaily.com (Adnkronos) – "Mia sorellaaver ucciso". Ilminore di, Maurizio, parla della loro difficile infanzia al processo a Genova che vede la sorella imputata per l'omicidio della segretaria nel 1996. Il testimone chiave ha raccontato che avevano un padre violento e alcolizzato che arrivò a incendiare la .

Questa mattina, giovedì 13 marzo, si è tenuta l'udienza del processo per la morte di Nada Cella, la segretaria uccisa il 6 maggio 1996 a Chiavari in via Marsala nello studio di...

