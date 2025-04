Un Posto al Sole anticipazioni 16 aprile Michele e il mistero di Agata Vinicio in pericolo

anticipazioni dell' episodio di mercoledì 16 aprile di Un Posto al Sole, la soap in onda su Rai Tre tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 20.50. Problemi per Vinicio, mentre Samuel e Nunzio si contendono l'appartamento delle gemelle Cirillo: ecco cosa succederà. Nuovo appuntamento con Un Posto al Sole domani, mercoledì 16 aprile, su Rai Tre alle 20.50. Mentre Vinicio si sente sempre male dopo la morte del padre, Michele Saviani farà degli strani incontri. Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà. Nell'episodio precedente Negli episodi precedenti, Marina aveva accettato che Gennaro diventasse socio dei Cantieri, pur essendo contraria. Nel frattempo Michele Saviani è uscito dall'ospedale ed è costretto ad una pausa dal lavoro. Ma il giornalista fa presto un incontro che lo ha lasciato di stucco: Agata, la donna che vedeva mentre era in coma in ospedale Ora, incontrarla da sveglio, .

