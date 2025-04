Campionati Italiani 2025 Sara Curtis cancella il record di Federica Pellegrini nei 100

Sara Curtis scrive una pagina storica, battendo il record che apparteneva a Federica Pellegrini nei 100 metri! Ma non è finita qui: Sara Franceschi e Anita Gastaldi si guadagnano il pass per il Mondiale nei 200 misti. Per Franceschi la fine di un momento difficile legato ad un problema fisico, per Gastaldi la prima qualificazione iridata della carriera. Con Enrico Spada, Aglaia Pezzato, Alice Liverani Oasport.it - Campionati Italiani 2025: Sara Curtis cancella il record di Federica Pellegrini nei 100! Leggi su Oasport.it scrive una pagina storica, battendo ilche apparteneva anei 100 metri! Ma non è finita qui:Franceschi e Anita Gastaldi si guadagnano il pass per il Mondiale nei 200 misti. Per Franceschi la fine di un momento difficile legato ad un problema fisico, per Gastaldi la prima qualificazione iridata della carriera. Con Enrico Spada, Aglaia Pezzato, Alice Liverani

