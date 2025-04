Nuoto Sara Curtis cancella Federica Pellegrini nei 100 sl a Riccione Tris di pass per i Mondiali a Singapore

Nuoto è già un ricordo e non ci sono dubbi che Sara Curtis sia il personaggio del day-3 a Riccione. Nella vasca lunga romagnola la 18enne piemontese ha dato nuovamente dimostrazione delle sue straordinarie qualità, non limitandosi solo a prendere il titolo nei 100 stile libero, il secondo individuale di questa rassegna nazionale per lei.Curtis, infatti, ha staccato il biglietto per la rassegna iridata a Singapore di quest’estate, migliorando il record italiano di Federica Pellegrini (53.18 a Roma nel 2016), sfiorando la barriera dei 53? e stampando sulla piastra un superbo 53.01. Una prestazione valsa all’azzurra la vittoria e anche la leadership (momentanea) nel ranking stagionale a livello mondiale della specialità. Alle sue spalle si sono classificate Emma Virginia Menicucci (54. Oasport.it - Nuoto, Sara Curtis cancella Federica Pellegrini nei 100 sl a Riccione! Tris di pass per i Mondiali a Singapore Leggi su Oasport.it La terza giornata di gare negli Assoluti Primaverili diè già un ricordo e non ci sono dubbi chesia il personaggio del day-3 a. Nella vasca lunga romagnola la 18enne piemontese ha dato nuovamente dimostrazione delle sue straordinarie qualità, non limitandosi solo a prendere il titolo nei 100 stile libero, il secondo individuale di questa rassegna nazionale per lei., infatti, ha staccato il biglietto per la rassegna iridata adi quest’estate, migliorando il record italiano di(53.18 a Roma nel 2016), sfiorando la barriera dei 53? e stampando sulla piastra un superbo 53.01. Una prestazione valsa all’azzurra la vittoria e anche la leadership (momentanea) nel ranking stagionale a livello mondiale della specialità. Alle sue spalle si sono classificate Emma Virginia Menicucci (54.

