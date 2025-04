Neonato morto dopo il parto in casa condannata l8217ostetrica dovrà risarcire i genitori con 280mila euro

parto in casa a Concorezzo (Monza e Brianza): il bimbo, rimasto strozzato dal cordone ombelicale, era morto dopo due giorni. condannata a un anno e mezzo (con sospensione) l'ostetrica accusata di omicidio colposo. Leggi su Fanpage.it La tragedia il 4 aprile del 2022 durante unina Concorezzo (Monza e Brianza): il bimbo, rimasto strozzato dal cordone ombelicale, eradue giorni.a un anno e mezzo (con sospensione) l'ostetrica accusata di omicidio colposo.

Potrebbe interessarti anche:

Neonato morto dopo essere stato scosso con forza dalla mamma: la donna è stata condannata a 8 anni. All'inizio disse che era caduto dal letto

ROVIGO - Una donna di 39 anni è stata condannata ad otto anni di reclusione dalla Corte d'Assise del Tribunale di Rovigo, con l'aggiunta dell'interdizione e della sospensione della...

La madre del neonato morto dopo il parto in casa: «Le due ostetriche durante il travaglio mi lasciarono sola due ore per fare colazione e dormivano sul divano»

Federica Semprini Pironi e Marco Pirini vogliono giustizia. Il 12 giugno si aprirà il processo, in cui le due professioniste dovranno rispondere dell'accusa di omicidio colposo e lesioni alla ...

Neonato morto dopo parto in casa, ostetriche a processo. La mamma: “Se non le avessi incontrate, sarebbe vivo”

Il 5 novembre 2022 il piccolo Alessandro era morto subito dopo il parto avvenuto in casa. Da quel giorno la mamma e il papà hanno intrapreso una lunga battaglia contro le due ostetriche a cui si ...

Neonato morto dopo il parto in casa, l'ostetrica condannata dovrà risarcire i genitori con 280mila euro. Bimbo morto dopo il parto in casa a Concorezzo: condannata l’ostetrica. Monza, neonato morto dopo parto in casa: ostetrica condannata per non «aver fornito assistenza adeguata». La madre del neonato morto dopo il parto in casa: «Le due ostetriche durante il travaglio mi lasciarono sola due ore per fare colazione e dormivano sul divano. Genova, neonato morto pochi giorni dopo il parto: indagati medici e ostetriche. Neonata muore il giorno dopo il parto all'ospedale di Acireale: indaga la Procura. Ne parlano su altre fonti

Come scrive msn.com: Bimbo morto dopo il parto in casa a Concorezzo: condannata l’ostetrica - Per la 70enne il Tribunale di Monza ha disposto la sospensione dalla professione per 5 anni e il risarcimento dei danni ...

Come scrive msn.com: Neonato morto dopo il parto in casa, la mamma: «Le ostetriche mi hanno lasciata sola 2 ore per fare colazione durante il travaglio» - Federica Semprini e Marco Pirini continuano a lottare per fare chiarezza sulla morte del piccolo Alessandro, il figlio morto subito dopo il parto in ... il decesso del neonato sia stato dichiarato ...

Secondo leggo.it: Neonato morto dopo il parto in casa, la mamma: «Le ostetriche mi hanno lasciata sola 2 ore per fare colazione durante il travaglio» - Secondo il parere dell'esperto incaricato dal pubblico ministero, che ha analizzato tutta la documentazione medica del caso, Alessandro è morto per ... optato per il parto in casa non sapeva ...