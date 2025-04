Uominiedonnenews.it - Il Turco 2, Novità: Ci Sarà La Seconda Stagione?

Leggi su Uominiedonnenews.it

Elcon Can Yaman è stato un debutto deludente su Canale 5: ascolti bassi, critiche pungenti e nessun annuncio sulla. Scopri cosa è andato storto.Il debutto sottotono di El: tra aspettative disattese e reazioni deluseDopo un’attesa lunga mesi, carica di promesse e accompagnata da un’intensa campagna promozionale, Elha finalmente fatto il suo ingresso su Canale 5 l’8 e il 15 aprile 2025. Tuttavia, il tanto annunciato evento televisivo si è rivelato un mezzo passo falso. Nonostante la presenza magnetica di Can Yaman, idolo incontrastato di milioni di fan, la serie ha raccolto risultati ben lontani dalle attese. In media, solo 1,8 milioni di spettatori si sono sintonizzati nelle due serate, con uno share fermo al 10,9%: numeri modesti per un progetto così fortemente spinto dai media.