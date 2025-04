Liverpool disposto a vendere tre giocatori con cui Arne Slot non è totalmente contento

Liverpool Luis Diaz (foto di Peter Byrne/Pa Wire)Il Liverpool potrebbe essere in procinto di vincere la Premier League, ma la loro squadra potrebbe sembrare significativa diversa entro la fine dell’estate. Trent Alexander-Arnold sembra destinato a unirsi al Real Madrid alla fine del suo contratto, e potrebbero esserci ulteriori grandi nomi che si uniscono a lui alla porta di uscita attraverso la finestra di trasferimento.L’area che il Liverpool dovrebbe affrontare di più durante l’estate è il loro attacco. La decisione di Mohamed Salah di firmare un’estensione del contratto significa che l’ala destra va bene, ma le altre due posizioni sembrano vedere un cambiamento significativo prima dell’inizio della campagna 2025-26. Leggi su Justcalcio.com Notizia fresca giunta in redazione:Diogo Jota celebra con il compagno di squadra diLuis Diaz (foto di Peter Byrne/Pa Wire)Ilpotrebbe essere in procinto di vincere la Premier League, ma la loro squadra potrebbe sembrare significativa diversa entro la fine dell’estate. Trent Alexander-Arnold sembra destinato a unirsi al Real Madrid alla fine del suo contratto, e potrebbero esserci ulteriori grandi nomi che si uniscono a lui alla porta di uscita attraverso la finestra di trasferimento.L’area che ildovrebbe affrontare di più durante l’estate è il loro attacco. La decisione di Mohamed Salah di firmare un’estensione del contratto significa che l’ala destra va bene, ma le altre due posizioni sembrano vedere un cambiamento significativo prima dell’inizio della campagna 2025-26.

Potrebbe interessarti anche:

Liverpool-Newcastle, Corazzi a CM: "Sarà il debutto di Gotti in telecronaca"

Week end di Serie A ma non solo, perchè in Inghilterra scende il campo il Liverpool di Arne Slot. I Reds hanno messo la Premier League in stand...

Juventus, un errore pensare di vendere Yildiz: i casi Fagioli e Huijsen non insegnano nulla?

Il vertice convocato da John Elkann per domani, per analizzare il momento di crisi della Juventus insieme all`amministratore delegato Maurizio...

Liverpool, che sorpresa: Salah vicino al rinnovo del contratto

Il Liverpool è sempre più vicino al titolo di campione d`Inghilterra, ma le buone notizie per i tifosi dei Reds non finiscono qui. Infatti il...