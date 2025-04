Il film Cabrini conquista Cleveland e Ann Arbor

Cabrini. Il film Cabrini, già diventato un cult tra gli italoamericani negli Stati Uniti, ha emozionato le comunità italiane di Cleveland e Ann Arbor in due eventi distinti, organizzati dal Consolato d’Italia a Detroit, guidato dalla Console Allegra Baistrocchi.La prima proiezione si è tenuta a Cleveland, grazie alla collaborazione con il presidente dell’Order Italian Sons and Daughters of America, Basil Russo, figura di riferimento per la comunità italoamericana a livello nazionale. La seconda ha avuto luogo ad Ann Arbor, nel cuore dell’Università del Michigan, ed è stata parte dell’Italian film Festival di Detroit, grazie anche al prezioso contributo di Lia Adelfi, presidente della Società Dante Alighieri del Michigan, sempre attenta a collaborare con il Consolato per promuovere cultura e senso di appartenenza. Unlimitednews.it - Il film “Cabrini” conquista Cleveland e Ann Arbor Leggi su Unlimitednews.it NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Due proiezioni, due città, un solo messaggio: celebrare l’identità italiana attraverso la storia potente e attuale di Francesca. Il, già diventato un cult tra gli italoamericani negli Stati Uniti, ha emozionato le comunità italiane die Annin due eventi distinti, organizzati dal Consolato d’Italia a Detroit, guidato dalla Console Allegra Baistrocchi.La prima proiezione si è tenuta a, grazie alla collaborazione con il presidente dell’Order Italian Sons and Daughters of America, Basil Russo, figura di riferimento per la comunità italoamericana a livello nazionale. La seconda ha avuto luogo ad Ann, nel cuore dell’Università del Michigan, ed è stata parte dell’ItalianFestival di Detroit, grazie anche al prezioso contributo di Lia Adelfi, presidente della Società Dante Alighieri del Michigan, sempre attenta a collaborare con il Consolato per promuovere cultura e senso di appartenenza.

Potrebbe interessarti anche:

Mister Movie | Parthenope è il film più visto in Streaming, Paolo Sorrentino conquista il pubblico

La serie "Parthenope" ha recentemente riconquistato la posizione numero uno nelle JustWatch Streaming Charts, superando numerosi titoli che l'avevano preceduta. Questo risultato è il frutto ...

Critics Choice Awards 2025: Anora vince come miglior film, Sh?gun trionfa in TV e Wicked conquista la regia

Sh?gun domina le categorie televisive dei Critics Choice Awards 2025, mentre Anora sorprende come miglior film e Wicked conquista il premio per la miglior regia. Arrivato alla cerimonia con sette ...

Mister Movie | Frank Grillo in Long Gone Heroes: Un film d’azione che conquista in Streaming

Frank Grillo è un volto ormai riconoscibile nel panorama cinematografico, noto per le sue interpretazioni di eroi duri e grintosi che non hanno paura di affrontare sfide impossibili. Con ruoli ...

Il film 'Cabrini' conquista Cleveland e Ann Arbor. Ne parlano su altre fonti

Si apprende da ansa.it: Il film 'Cabrini' conquista Cleveland e Ann Arbor - Due proiezioni, due città, un solo messaggio: celebrare l'identità italiana attraverso la storia potente e attuale di Francesca Cabrini. (ANSA) ...

Lo riporta ecodelcinema.com: Il film Cabrini incanta le comunità italiane di Cleveland e Ann Arbor: un omaggio alla prima santa statunitense - La prima tappa del tour del film si è svolta a Cleveland, dove l’evento è stato realizzato ... i partecipanti hanno avuto l’opportunità di immergersi nella storia di Cabrini, una donna che ha dedicato ...

Secondo adnkronos.com: “Cabrini” incanta l’America italiana alle serate del consolato di Detroit - Il film dedicato a Francesca Cabrini, con Cristiana Dell'Anna, è stato proiettato a Cleveland e Ann Harbor. Parla la console Allegra Baistrocchi ...