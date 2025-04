Emergenza sanitaria e trasporti paralizzati tempesta di sabbia inghiotte il Paese

Paese, trasformando il cielo in un manto arancione e rendendo l'aria irrespirabile. Le autorità locali hanno segnalato oltre 1.800 casi di soffocamento, con ospedali messi a dura prova e numerosi voli cancellati.Il Ministero della Salute ha dichiarato che la situazione è sotto controllo, ma ha invitato la popolazione a evitare spostamenti non essenziali, tenere chiuse porte e finestre e seguire le indicazioni delle autorità.Città irachena diventa rossa come #Marte Una tempesta di #sabbia ha colpito la città di #Najaf, in #Iraq nella giornata di ieri. Sui social sono finite le immagini spettacolari di questo fenomeno, che ha trasformato la città in un paesaggio quasi marziano. pic.twitter.com/GAOnAqyWr4— Carlo Gallo (Karl Fash) (@KarlFasc) April 15, 2025 L'evento ha colpito in particolare l'Iraq meridionale, dove la tempesta di sabbia ha colpito in modo violento soprattutto la zona di Najaf, oscurando la visibilità e provocando gravi problemi respiratori.

