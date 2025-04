L'abbraccio «proibito» ad Olaf Scholz: 4.500 euro di multa al 50enne che bucò la sicurezza del Cancelliere tedesco.

Leggi su Open.online

4.500diper aver abbracciato il: è la pena cui il tribunale di Francoforte ha condannato unreo di essersi fatto largo nel corteo disino a stringergli le braccia al collo. Tutto risale al maggio 2023, quando l’uomo si imbatté in autostrada nel convoglio del, diretto all’aeroporto di Francoforte dopo aver partecipato a un evento alla Bce. L’uomo, che ha riconosciuto che stava guidando sotto effetto di stupefacenti e non aveva dormito, aveva colto la palla al balzo e si era unito al corteo di auto presidenziale sino a entrare in aeroporto. Quindi era sceso come tutti gli altri, si era avvicinato verso, gli aveva stretto la mano e lo aveva abbracciato. Fermato dalla polizia, è finito a processo. «È stata un’esperienza agrodolce», ha detto poi il, che ha spiegato di voler restituire all’affetto di molta gente.