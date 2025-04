Ancelotti Henry Credevo fosse un giocatore di fascia

Ancelotti ha parlato in un’intervista a Mediaset di una delle sue più grandi cantonate: Thierry Henry. L’attuale tecnico del Real Madrid si è detto stupito da come l’ex attaccante francese sia riuscito ad emergere Anche i più grandi possono sbagliare e Carlo Ancelotti ne è il più chiaro e limpido esempio. .L'articolo Ancelotti: “Henry? Credevo fosse un giocatore di fascia” Leggi su Dailynews24.it Qualche anno fa Carloha parlato in un’intervista a Mediaset di una delle sue più grandi cantonate: Thierry. L’attuale tecnico del Real Madrid si è detto stupito da come l’ex attaccante francese sia riuscito ad emergere Anche i più grandi possono sbagliare e Carlone è il più chiaro e limpido esempio. .L'articolo: “undi

