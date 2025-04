Ucraina Zelensky e Rutte visitano soldati feriti a Odessa

Zelensky e il segretario generale della Nato Mark Rutte hanno fatto visita a soldati feriti in un ospedale di Odessa e hanno consegnato loro delle medaglie. Rutte e Zelensky hanno parlato con i militari e il personale medico e si sono fatti fotografare con i soldati. Lapresse.it - Ucraina, Zelensky e Rutte visitano soldati feriti a Odessa Leggi su Lapresse.it Il presidente ucraino Volodymyre il segretario generale della Nato Markhanno fatto visita ain un ospedale die hanno consegnato loro delle medaglie.hanno parlato con i militari e il personale medico e si sono fatti fotografare con i

Ucraina, Rutte in visita da Zelensky: “Gli obiettivi della Russia sono i civili”

In visita a sorpresa a Odessa, il Segretario della Nato ha ribadito il sostegno che l'Alleanza atlantica continuerà a dare all'Ucraina, e ha denunciato "l'oltraggioso" raid russo a Sumy. Attacco che ...

