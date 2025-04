Sinner obiettivo Parigi Jannik nell’entry list del Roland Garros

Jannik Sinner punta il Roland Garros 2025. Il tennista azzurro, entrato ormai nell'ultimo mese di squalifica per il caso doping che lo ha riguardato, è stato annunciato oggi, martedì 15 aprile, nella entry list dello Slam Parigino, al via il prossimo 25 maggio con la finale che è fissata per l'8 giugno, che . Leggi su Periodicodaily.com (Adnkronos) –punta il2025. Il tennista azzurro, entrato ormai nell'ultimo mese di squalifica per il caso doping che lo ha riguardato, è stato annunciato oggi, martedì 15 aprile, nella entrydello Slamno, al via il prossimo 25 maggio con la finale che è fissata per l'8 giugno, che .

Ambesi: “Sinner lavorerà su un fondamentale. Berrettini ha un chiaro obiettivo di classifica”

Entra nel vivo il lungo conto alla rovescia in vista del rientro in campo del numero uno del ranking Jannik Sinner, atteso al Foro Italico di Roma verso metà maggio dopo la sospensione di tre mesi ...

Jannik Sinner, quando rientra in campo il tennista: la squalifica e l'obiettivo Atp Amburgo

Dopo circa tre mesi, dal 9 febbraio per la precisione, il tennista azzurro tornerà a giocare. Il numero uno al mondo Jannik Sinner giocherà all'Hamburg Open a maggio per gli...

Sinner: il Grande Slam è un obiettivo. E la giustizia faccia il suo corso senza politica e corruzione

Adesso non bisogna più porsi alcun limite. Quando Jannik Sinner vinse gli Australian Open nel 2024, lanciarsi in improbabili voli pindarici appariva completamente prematuro e fuori luogo. Oggi è ...

msn.com riferisce: Sinner, obiettivo Parigi: Jannik nell'entry list del Roland Garros - (Adnkronos) - Jannik Sinner punta il Roland Garros 2025. Il tennista azzurro, entrato ormai nell'ultimo mese di squalifica per il caso doping che lo ha riguardato, è stato annunciato oggi, martedì 15 ...

Segnala ilveggente.it: Weekend horror per Sinner: non c’è stato niente da fare - Jannik Sinner, stavolta non c'è stato modo d'intervenire: quello che era nell'aria già da un po', adesso si è materializzato.

Lo riporta tennisfever.it: Sinner è stato superato in classifica: ha perso il primo posto - Sorpasso in classifica ai danni di Jannik Sinner, l'azzurro perde il primato: il verdetto ai danni dell'altoatesino ...