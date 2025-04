Dazi Meloni sono consapevole di quello che vado a difendere

Roma, 15 apr. (askanews) – "Sappiamo che siamo in momento difficile, vediamo ccome va nelle prossime ore, non sento alcuna alcuna pressione per i miei prossimi i due giorni, come potete immaginare. Faremo del nostro meglio, io sono consapevole di quello che rappresento e sono consapevle di quello che sto difendendo, vediamo come si sviluppa il quadro nel quale ci troviamo ma ricordiamoci che noi abbiamo la forza, la capacità, l'intelligenza e la creatività per superare ogni ostacolo". Lo ha detto, riferendosi all'imminente viaggio negli Usa, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni intervenendo alla cerimonia del conferimento dei Premi Leonardo 2025 a Villa Madama. "Abbiamo superato ostacoli ben maggiori, ne supereremo anche di peggiori", ha aggiunto la premier.

