Cimolai SpA chiude il 2024 con ricavi in crescita e solida posizione finanziaria

Cimolai SpA chiude il 2024 con risultati solidi e in crescita. L'azienda ha registrato ricavi per oltre 360 milioni di euro (+20%), un Ebitda di 31 milioni e un utile netto di circa 12 milioni di euro (8 milioni nel 2023); inoltre, rafforzando la posizione finanziaria netta, comprensiva del debito concordatario, pari a 110 milioni di euro. Lo rende noto la società, con sede a Pordenone, in un comunicato. Il portafoglio ordini supera i 900 milioni di euro, garantendo la copertura dei volumi produttivi previsti per il 2025, oltre il 70% per il 2026 e circa il 50% per il 2027. "L'azienda sta perseguendo attivamente progetti di innovazione che rafforzano il suo core business e ne assicurano lo sviluppo sostenibile nel medio-lungo termine - assicura la proprietà - Per questo, tra le attività del 2024 c'è anche la procedura di vendita del controllo indiretto in Zwahlen & Mayr S.

