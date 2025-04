Il gran sudamericano che odiava Fidel

Laverita.info - Il gran sudamericano che odiava Fidel Leggi su Laverita.info È morto a 89 anni lo scrittore peruviano, premio Nobel nel 2010, Mario Vargas Llosa. Un vero liberale che ha sempre respinto gli stereotipi progressisti e rivoluzionari del castrismo. Celebre il pugno a Gabriel Garcia Marquez. Tra le opere, «La città e i cani» e «Conversazione nella Cattedrale».

