LIVE Paolini Lys WTA Stoccarda 2025 in DIRETTA pochi minuti all’inizio del match

DIRETTA LIVE20:22 Dopo una battaglia di oltre tre ore la tedesca Niemeier supera la connazionale Siegemund balzando al secondo turno dove affronterà proprio una tra Eva Lys e Jasmine Paolini. Le due tenniste entreranno in campo tra poco più di 10 minuti.19:08 Il derby tedesco si risolverà al terzo set. Ci sarà dunque ancora da attendere prima di assistere all'esordio di Jasmine Paolini. A tra poco!18:05 Buon pomeriggio e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta di Paolini-Lys. Appena concluso il primo set della sfida tutta tedesca tra Niemeier e Siegemund, con quest'ultima impostasi per 6-4. Al termine di questo incontro toccherà alla numero uno italiana.Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di primo turno del WTA 1000 di Stoccarda tra Jasmine Paolini e la tedesca Eva Lys.

