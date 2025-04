Conferenza stampa Kompany Domani vogliamo vincere Inter Chiedete questo a Inzaghi

Conferenza stampa Kompany pre Inter Bayern Monaco: le dichiarazioni del tecnico dei tedeschi alla vigiliaConferenza stampa Kompany, le dichiarazioni del tecnico del Bayern Monaco alla vigilia della gara contro l‘Inter.SODDISFAZIONI – «A volte si tratta di notti particolari, le possiamo definire così. Ci sono certe notti in cui basta poco per decidere una partita: è quello che è accaduto all’andata, dobbiamo ricordare le occasioni che potevamo sfruttare e speriamo di averle nuovamente. Dobbiamo partire dal presupposto che i dettagli possono fare la differenza: o sei molto bravo a difendere, o sei molto bravo a buttarla dentro. Penso che sia questa la chiave per vincere la partita, Domani dobbiamo vincere e dopo il Leverkusen bastava il pareggio ma abbiamo cercato la vittoria. Internews24.com - Conferenza stampa Kompany: «Domani vogliamo vincere. Inter? Chiedete questo a Inzaghi» Leggi su Internews24.com di RedazionepreBayern Monaco: le dichiarazioni del tecnico dei tedeschi alla vigilia, le dichiarazioni del tecnico del Bayern Monaco alla vigilia della gara contro l‘.SODDISFAZIONI – «A volte si tratta di notti particolari, le possiamo definire così. Ci sono certe notti in cui basta poco per decidere una partita: è quello che è accaduto all’andata, dobbiamo ricordare le occasioni che potevamo sfruttare e speriamo di averle nuovamente. Dobbiamo partire dal presupposto che i dettagli possono fare la differenza: o sei molto bravo a difendere, o sei molto bravo a buttarla dentro. Penso che sia questa la chiave perla partita,dobbiamoe dopo il Leverkusen bastava il pareggio ma abbiamo cercato la vittoria.

