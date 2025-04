BOOOM DE ROSSI è lui il prescelto per la panchina Contratto fino al 2027

Daniele De ROSSI pronto a tornare in panchina: accordo triennale già sul tavolo, attesa solo la decisione definitiva sul futuro del tecnico uscente.

È uno di quei nomi che non hanno bisogno di presentazioni. Daniele De ROSSI è stato tutto per la Roma: bandiera, capitano, guerriero. E oggi, dopo una serie di esperienze da allenatore e dirigente, torna prepotentemente al centro del dibattito calcistico. Il motivo? Una panchina di Serie A potrebbe presto liberarsi, e lui sarebbe il primo nome sulla lista dei desideri.

Solo qualche mese fa, De ROSSI ha fatto parlare di sé per una scelta tanto romantica quanto sorprendente: rilevare l'Ostia Mare, club di Serie D, diventandone presidente. Una mossa che ha confermato il suo profondo legame con il calcio e con le proprie radici.

