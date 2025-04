Nuoto Assoluti Riccione Curtis vola nei 100 stile pass per Franceschi

Leggi su Sportface.it

Saraprotagonista nella terza giornata dei Campionati Italianidi. Nei 100libero la classe 2006 del Centro Sportivo Esercito sfiora i 52” e stampa il nuovo record italiano togliendo il primato a Federica Pellegrini (Settecolli 2016 53”18). 53”01 il tempo di, che fa segnare la miglior prestazione dell’anno nei 100e stacca anche ilper i Mondiali di Singapore, in programma dall’11 luglio al 3 agosto prossimi. Dominata la concorrenza di Emma Virginia Menicucci (Centro Sportivo Esercito), 2^ in 54”14, e di Chiara Tarantino (Fiamme Gialle), 3^ in 54”28. “Sono contenta e soddisfatta di ciò che ho fatto oggi. Volevo sia ilper Singapore che il record italiano. Ho lavorato molto sui 100e oggi sono riuscita ad esprimermi al meglio. L’obiettivo è arrivare più in alto possibile”, le parole diai microfoni di RaiSport.