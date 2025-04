And Just Like That 3 Carrie attende notizie da Aidan nel teaser trailer dei nuovi episodi

Just Like That., di cui è stato svelato il primo teaser trailer. I fan di Sex and the city dovranno attendere il 30 maggio per assistere all'arrivo, in contemporanea con gli Stati Uniti, della stagione 3 della serie And Just Like That., di cui è stato condiviso online il teaser trailer. Gli episodi, come accaduto con i capitoli precedenti della storia di Carrie e delle sue amiche, saranno disponibili in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. Cosa accadrà nella nuova stagione La terza stagione della serie And Just Like That., un progetto targato Max Original e Sky Exclusive creato da Michael Patrick King, seguirà Carrie, Miranda, Charlotte, Seema e . Movieplayer.it - And Just Like That 3: Carrie attende notizie da Aidan nel teaser trailer dei nuovi episodi Leggi su Movieplayer.it Il 30 maggio arriverà sugli schermi di Sky e NOW la stagione 3 di And., di cui è stato svelato il primo. I fan di Sex and the city dovrannore il 30 maggio per assistere all'arrivo, in contemporanea con gli Stati Uniti, della stagione 3 della serie And., di cui è stato condiviso online il. Gli, come accaduto con i capitoli precedenti della storia die delle sue amiche, saranno disponibili in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. Cosa accadrà nella nuova stagione La terza stagione della serie And., un progetto targato Max Original e Sky Exclusive creato da Michael Patrick King, seguirà, Miranda, Charlotte, Seema e .

