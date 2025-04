Delitto Nada Cella al processo il fratello di Annalucia Cecere Può averla uccisa mia sorella

processo per l'omicidio di Nada Cella, la segretaria 24enne ammazzata il 6 maggio 1996 a Chiavari nello studio del commercialista Marco Soracco presso cui lavorava. "Mia sorella può avere ucciso", ha dichiarato ai giornalisti il fratello minore di Annalucia Cecere, la donna sospettata del Delitto in seguito a un raptus di gelosia. "Se viene contraddetta diventa di una cattiveria impressionante. Se Nada quel giorno le ha risposto male magari ha cominciato a colpirla", ha detto Maurizio Cecere dopo essere stato sentito in aula. Ai giudici ha spiegato che, dopo avere saputo che le indagini erano state riaperte e la sorella era coinvolta, ha iniziato a farle domande. "Mi ha detto che non era stata lei a ucciderla. Lei non voleva parlare al telefono mi diceva che poteva essere intercettata e mi chiamava con telefoni non suoi.

