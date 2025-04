Milan tra mercato futuro DS e stadio tutti i nodi da sciogliere Intanto Furlani…

Milan nella giornata di oggi, martedì 15 aprile 2025: tra allenatore e calciomercato e DS Pianetamilan.it - Milan tra mercato, futuro DS, e stadio: tutti i nodi da sciogliere. Intanto Furlani… Leggi su Pianetamilan.it Le notizie più importanti finora pubblicate sulnella giornata di oggi, martedì 15 aprile 2025: tra allenatore e calcioe DS

Potrebbe interessarti anche:

VIDEO – Milan Futuro, Bonera: “Magrassi ha curriculum. Il mercato…” | PM

Daniele Bonera, tecnico del Milan Futuro, ha parlato così in conferenza dopo il pareggio nel match di Serie C contro il Rimini calcio Intervenuto in conferenza stampa, subito dopo il pareggio contro ...

Caputi: «C’è un paradosso nel Milan dopo il mercato, sul futuro di Theo Hernandez…»

Le parole di Massimo Caputi, noto giornalista, sul momento del Milan dopo la sconfitta in Champions League. Tutti i dettagli in merito Massimo Caputi ha parlato in esclusiva a Milannews24 del ...

Milan, tra ritorni di fuoco e sfide cruciali: mercato, processi e il futuro rossonero

Le notizie più importanti finora pubblicate sul Milan nella mattina di oggi, sabato 22 marzo 2025: mercato, campo e non solo

Milan tra mercato, futuro DS, e stadio: tutti i nodi da sciogliere. Intanto Furlani…. Milan, avanti con Leao: Rafa vuole restare a prescindere da ds e tecnico. Milan, Sartori nuovo ds: primo colpo dall’Ajax per 50mln. Quando sarà scelto il ds? Dove va Leao? Chi allena? Cinque domande sul futuro del Milan. Nuovo Ds del Milan: il confronto tra D'Amico e Tare. Milan, Tare il nuovo DS? Le sue intuizioni di mercato e sull'allenatore. Ne parlano su altre fonti

milannews24.com riferisce: Nuovo DS Milan, la mossa di Furlani non lascia dubbi! Il cerchio si stringe, c’è lui in pole - Nuovo DS Milan, Giorgio Furlani con ogni probabilità incontrerà nel pomeriggio Igli Tare: l’albanese in pole. I dettagli Intervenuto sul proprio profilo di X, Daniele Longo, noto giornalista esperto d ...

Segnala calcioblog.it: Clamoroso, vuole il Milan ma il nuovo DS potrebbe metterlo alla porta: la voce di mercato pronta a scuotere Milanello - Vuole il Milan ma il nuovo DS potrebbe metterlo alla porta. Il futuro del rossonero è un rebus, Nicolò Schira ha svelato le ultime. In Casa Milan si respira aria di profondo cambiamento, con nuovi svi ...

Lo riporta spaziomilan.it: Nuovo Ds Milan, la scelta principale ha un problema: 4 opzioni nel mirino - La stagione del Milan è stata molto complicata e la società sta già pensando a varie opzioni per il proprio futuro.