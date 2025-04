Liberoquotidiano.it - "Che schifo": Cristina sbaglia, scoppia il caos

Gabriele ei due concorrenti in gara ai Cento Secondi a L'Eredità, il game show condotto da Marco Liorni su Rai 1, nella puntata in onda questa sera, martedì 15 aprile. A spuntarla, accedendo così alla Ghigliottina, è stata, debuttante. "con 2 sparate sul gong va alla ghigliottina #leredità", ha commentato un telespettatore su X. La nuova concorrente, dunque, è riuscita a battere uno dei giocatori più forti de L'Eredità, Gabriele, che domenica 13 aprile ha battuto il record di concorrente rimasto più a lungo in gara in questa edizione. Di 200mila euro il montepremi, che dopo vari dimezzamenti è sceso a 25mila euro. Le parole da collegare, invece, erano rivoluzione, gialla, lavoro, medicina e formato. La campionessa ci ha ragionato su un minuto, come previsto dal regolamento, e alla fine ha puntato tutto sulla parola febbre.