Grande Fratello ex concorrenti denunciati per tratta di esseri umani offrivano lavori sospetti a ragazze

Grande Fratello sotto accusa per sospetta tratta di persone dopo un video controverso: offrivano lavori in Russia a giovani donne dal 18 ai 22 anni. Il Grande Fratello argentino finisce nel caos: Martín Ku e Nicolás Grosman, ex concorrenti del popolare reality trasmesso su Telefe, sono stati denunciati per presunta tratta di esseri umani. La denuncia segue la pubblicazione di un video in cui i due promuovono offerte di lavoro in Russia rivolte esclusivamente a ragazze tra i 18 e i 22 anni. Il caso ha acceso l'allarme sui social e ha spinto attivisti e legali a chiedere un'indagine approfondita. L'offerta di lavoro sospetta che ha dato il via all'indagine Nel video incriminato, Ku e Grosman pubblicizzano una possibilità di lavoro internazionale che promette uno .

