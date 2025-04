Cremlino pace Europa continua guerra

continuano i contatti attraverso diversi canali per arrivare a un cessate il fuoco in Ucraina, ma "la materia è così complessa che è difficile aspettarsi risultati immediati". Lo ha detto il portavoce del Cremlino Peskov, citato dall'agenzia Interfax. "I Paesi europei - ha aggiunto - continuano a lavorare in nome della guerra e dichiarano in ogni modo la loro intenzione di continuare a sostenere l' Ucraina e il regime di Kiev nel suo desiderio di continuare la guerra". Leggi su Servizitelevideo.rai.it 20.20 Gli Usa e la Russiano i contatti attraverso diversi canali per arrivare a un cessate il fuoco in Ucraina, ma "la materia è così complessa che è difficile aspettarsi risultati immediati". Lo ha detto il portavoce delPeskov, citato dall'agenzia Interfax. "I Paesi europei - ha aggiunto -no a lavorare in nome dellae dichiarano in ogni modo la loro intenzione dire a sostenere l' Ucraina e il regime di Kiev nel suo desiderio dire la".

