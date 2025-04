Dazi Meloni bene per tutti continuare ad avere a che fare con noi

Roma, 15 apr. (askanews) – "Bisogna ricordare che quando un prodotto italiano viene esportato gran parte della ricchezza non la produce in Italia, la produce dove viene esportato. Quindi anche noi, con questo nostro lavoro legato all'export, produciamo ricchezza anche per gli altri ed è bene per tutti continuare ad avere a che fare con l'Italia perché l'Italia è in grado di produrre benessere, eccellenza e ricchezza". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni intervenendo alla cerimonia del conferimento dei Premi Leonardo 2025 a Villa Madama.

