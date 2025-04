A Torino Piero Chiambretti apre una trattoria nostalgica a pranzo menu fisso super economico

Piero Chiambretti: “apre domani Casa Italia senza dazi a Torino”. Scherza il conduttore valdostano cresciuto in Piemonte, nonché imprenditore della ristorazione con un numero importante di locali a Torino. Ora è la volta di Casa. Torinotoday.it - A Torino Piero Chiambretti apre una trattoria nostalgica (a pranzo menu fisso super economico) Leggi su Torinotoday.it La notizia rimbalza tra i social del noto presentatore televisivo: “domani Casa Italia senza dazi a”. Scherza il conduttore valdostano cresciuto in Piemonte, nonché imprenditore della ristorazione con un numero importante di locali a. Ora è la volta di Casa.

Piero Chiambretti apre un nuovo ristorante a Torino: ecco cosa si mangia (a prezzo fisso)

Il noto conduttore televisivo apre un nuovo spazio dedicato al cibo - Casa Italia - che raccoglie i capisaldi della tradizione gastronomica del nostro paese

