Firenze anziano aggredito 25enne condannata a 4 anni e 8 messi La figlia Siamo delusi

condannata, con rito abbreviato, a 4 anni e 8 mesi per rapina e lesioni gravi la 25enne di origini rumene che nella notte tra il 29 e il 30 agosto 2024 aggredì nella cantina di un palazzo in via Maso Finiguerra, nel centro di Firenze, il 91enne Ezio ClementeL'articolo Firenze, anziano aggredito: 25enne condannata a 4 anni e 8 messi. La figlia: “Siamo delusi” proviene da Firenze Post. .com - Firenze, anziano aggredito: 25enne condannata a 4 anni e 8 messi. La figlia: “Siamo delusi” Leggi su .com E' stata, con rito abbreviato, a 4e 8 mesi per rapina e lesioni gravi ladi origini rumene che nella notte tra il 29 e il 30 agosto 2024 aggredì nella cantina di un palazzo in via Maso Finiguerra, nel centro di, il 91enne Ezio ClementeL'articoloa 4e 8. La: “” proviene daPost.

