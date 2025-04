Zuliani tuona Fagioli Lo stanno massacrando gli hanno fatto i conti in tasca Sui bilanci dell’Inter invece…

Zuliani, in un suo Editoriale su “Tutto Juve” ha parlato dell’ “accanimento mediatico” nei confronti di Fagioli in merito alla situazione scommesse illegali. “Basta parlare di Fagioli, lo state massacrando. Mi sono rivisto i tre programmi della domenica sera che dovrebbero fare approfondimento calcistico. A DAZN nel .L'articolo Zuliani tuona: “Fagioli? Lo stanno massacrando, gli hanno fatto i conti in tasca. Sui bilanci dell’Inter invece.” proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Juventus, Corona sbotta: “Su Fagioli ha commesso un reato, perchè non è stato denunciato? Anzi gli ha aumentato lo stipendio, gobbi di.”Zuliani: Inzaghi fino al 2028, solo Herrera è stato più di 7 anni. Leggi su .com Il giornalista e tifoso della Juventus, Claudio, in un suo Editoriale su “Tutto Juve” ha parlato dell’ “accanimento mediatico” nei confronti diin merito alla situazione scommesse illegali. “Basta parlare di, lo state. Mi sono rivisto i tre programmi della domenica sera che dovrebbero fare approfondimento calcistico. A DAZN nel .L'articolo: “? Lo, gliin. Suiinvece.” proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Juventus, Corona sbotta: “Suha commesso un reato, perchè non è stato denunciato? Anzi gli ha aumentato lo stipendio, gobbi di.”: Inzaghi fino al 2028, solo Herrera è stato più di 7 anni.

Potrebbe interessarti anche:

Juventus, nuovo contatto per Fagioli al Marsiglia: ecco cosa chiede Giuntoli | CM.IT

Nicolò Fagioli continua a restare sul mercato e nella giornata di ieri c’è stato un nuovo contatto con l’Olympique Marsiglia: i francesi offrono un diritto di riscatto, la Juventus vorrebbe ...

Juventus, un errore pensare di vendere Yildiz: i casi Fagioli e Huijsen non insegnano nulla?

Il vertice convocato da John Elkann per domani, per analizzare il momento di crisi della Juventus insieme all`amministratore delegato Maurizio...

Balerdi alla Roma? Il Marsiglia tuona: “20 milioni bastano, per un dito del piede sinistro”

Si stanno piano piano esaurendo gli impegni dei giocatori con le proprie Nazionali, con i primi rientri che si materializzeranno in questi giorni. Roma che si prepara dunque ad un finale di stagione ...

Scrive msn.com: Sophie Codegoni e Fagioli stanno insieme? Il presunto flirt tra il centrocampista della Fiorentina e l'ex tronista - Una nuova coppia potrebbe essere nata sotto i riflettori: Nicolò Fagioli, attuale centrocampista ... lui un calciatore". Sono state le numerose segnalazioni che le hanno condiviso in merito ...

juventusnews24.com comunica: Fagioli Fiorentina, il centrocampista è sempre più vicino al trasferimento definitivo in viola! Ecco come stanno le cose - Fagioli Fiorentina, il centrocampista di proprietà della Juve è a un passo dalla permanenza in viola: la situazione attuale! Il mercato Juventus potrebbe proliferare diversi introiti in entrata grazie ...