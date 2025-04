Non ringrazio il Napoli la risposta a Conte è netta è successo in diretta

Napoli di Antonio Conte, reduce dal netto trionfo ottenuto contro l'Empoli, è arrivata una risposta netta.Con la vittoria arrivata ieri sera per 3-0 il Napoli ha ottenuto 3 punti importanti per la classifica, complice un'ottima prestazione che ha allontanato alcune critiche sopraggiunte negli ultimi giorni per la scarsa continuità dell'ultimo periodo e tenendo accesa la corsa allo scudetto.Gli uomini di Antonio Conte, dunque, ora sono attesi dalla gara contro il Monza, ma prima bisogna segnalare una risposta allo stesso tecnico salentino che ha fatto subito il giro dei vari media."Non ringrazio il Napoli, le partite devono essere meno distanziate": posizione netta del giornalistaA fornirla è stata il giornalista Marco Bucciantini, il quale, nel corso di un intervento in diretta a Un Calcio alla Radio – Terzo Tempo, è intervenuto in maniera piuttosto netta su vari aspetti inerenti al campionato degli azzurri: dal calendario a varie prese di posizioni sulla stessa lotta per il titolo.

