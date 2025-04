Kane avvisa l’Inter Esultanza dopo l’andata Ecco cosa ne penso se domani vinceremo noi…

Kane senza peli sulla lingua risponde alle domande su l'Esultanza dei nerazzurri dopo il match dell'andata, così pre Inter Bayern Monaco Harry Kane è il protagonista della conferenza stampa pre Inter Bayern Monaco. Senza giri di parole ha risposto così alle domande sull'Esultanza (a detta di alcuni esagerata) dei nerazzurri ai margini dell'andata del match di Champions League. Esultanza INTER POST GARA DI ANDATA – «Magari ci è sembrato così a caldo, anche per le esultanze ai gol. Non penso che sia una gran cosa, ma una cosa da aspettarsi da una squadra avversaria. Quando finisce una partita in questo modo le emozioni hanno un peso. È stata una serata amara, ma la posso anche capire perché non tante squadre hanno battuto il Bayern all'Allianz Arena. Se vinceremo domani festeggeremo noi.

