Kompany difende il Bayern prima del ritorno con l8217Inter 8220All8217andata non siamo stati pessimi8221

Kompany si prepara per affrontare l'Inter nel ritorno dei quarti di finale di Champions: "Rigori? Ci stiamo allenando fin dalla prima partita di coppa contro l'Ulm" Leggi su Fanpage.it si prepara per affrontare l'Inter neldei quarti di finale di Champions: "Rigori? Ci stiamo allenando fin dallapartita di coppa contro l'Ulm"

Kompany difende il Bayern prima del ritorno con l’Inter: “All’andata non siamo stati pessimi”. Inzaghi si infuria prima di Bayern-Inter: "Sui cambi avete parlato troppo ancora una volta". Il Bayern crea e coglie un palo, l’Inter si difende e segna in ripartenza: 0-1 all’intervallo. Bayern Inter, Inzaghi contro ogni critica: il tecnico difende la sua squadra!. Matthaus consiglia: «Inter deve aggredire il Bayern Monaco. Serve cuore!». Ne parlano su altre fonti

