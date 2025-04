I dazi di Trump e il futuro del commercio globale convegno di Confesercenti

I dazi imposti dagli Stati Uniti, pur se al momento parzialmente procrastinati, rappresentano uno dei temi più dibattuti nell'attuale scenario economico e geopolitico internazionale. In un contesto di forti tensioni commerciali e di ridefinizione degli equilibri globali, Confesercenti.

Dazi, Xi Jinping: il protezionismo di Trump non ha futuro

Roma, 14 apr. (askanews) – I protezionismo e i dazi imposti dal presidente Usa Donald Trump “non hanno futuro”. Lo ha affermato oggi il presidente cinese Xi Jinping nel suo discorso in occasione ...

Musk al congresso Lega: «Spero zero dazi in futuro, è il consiglio che ho dato a Trump. Confido in alleanza Usa-Ue»

Con una carrellata di foto di Matteo Salvini, con gli elettori e alleati stranieri in vari comizi o al raduno di Pontida, è cominciato il congresso federale della Lega alla fortezza da Basso...

Per chi vuole un futuro di giustizia e pace, i dazi di Trump e il riarmo Ue sono lo stesso nemico

Vi ricordate quando chiudevano una fabbrica spiegando che fosse inevitabile traferire altrove la produzione, là dove il lavoro costava meno? E quando la riduzione del “costo del lavoro” diventava il ...

Scrive tg24.sky.it: Dazi Trump, Cina blocca export terre rare. Bene Borse Europa e Wall Street: Milano +2,8% - Leggi su Sky TG24 l'articolo Dazi Trump, Cina blocca export terre rare. Bene Borse Europa e Wall Street: Milano +2,8% ...

repubblica.it comunica: Trump non si ferma: “Agiremo su farmaci e chip ma valuto esenzione su auto” - Il presidente: “Sono flessibile, ma non cambio idea. Presto nuovi provvedimenti”. Ma cresce la pressione delle aziende americane perché abbandoni la linea dura ...

Si apprende da finanza.repubblica.it: Dazi, Trump lancia la sfida al commercio globale - (Teleborsa) - È una sfida al commercio globale quella lanciata ieri da Donald Trump. Il presidente americano ha dichiarato l'emergenza nazionale per ridurre il deficit commerciale, annunciando dazi mi ...