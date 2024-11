Secoloditalia.it - G20, Meloni annuncia al presidente Lula 40 miliardi di investimenti italiani in Brasile

Leggi su Secoloditalia.it

Un “esercito” di 800.000 cittadinie 30 milioni di discendenti di, un potenziale di 40di euro diinche le nostre imprese hanno in progetto di fare. Alla vigilia del Vertice G20 di Rio de Janeiro, ildel Consiglio, Giorgia, ha avuto un incontro bilaterale con ildella Repubblica Federale del, Luiz Inácioda Silva nel quale sono stati aggiornati gli accordi di partenariato e di cooperazione economica tra i due Paesi. I due leader hanno parlato anche del tema dell’Enel e della necessità di progredire nel miglioramento del servizio fornito dall’azienda in, soprattutto a San Paolo.Italia e, partner strategici perNel congratularsi per il lavoro portato avanti dalla Presidenza brasiliana, ildel Consiglio ha espresso apprezzamento per la sinergia e la continuità assicurata dalle due Presidenze, quella italiana del G7 e quella brasiliana del G20, sancita dalla condivisione delle priorità tematiche affrontate, a partire da sviluppo, transizione energetica e sicurezza alimentare.