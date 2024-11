Ilfattoquotidiano.it - Cop29, il forfait di Usa e Ue spiana la strada alla Cina. Così il primo inquinatore mondiale guiderà la via anche su energia pulita e investimenti green

Pechino ha la sua occasione. E a lasciargliela sono stati Stati Uniti ed Europa. Lafa la parte da protagonistain Azerbaigian, approfittando dell’assenza di Biden a Baku e del ritorno di TrumpCasa Bianca, madella disattenzione che hanno mostrato verso la Cop diversi leader, in primis quelli europei: dpresidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen al presidente francese Emmanuel Macron e il cancelliere tedesco Olaf Scholz. Un paradosso, dato che laoggi è il Paese che più inquina al mondo, responsabile di oltre il 30% per cento delle emissioni globali di anidride carbonica pur non essendo prima né nella classifica degli emettitori storici, né in quella delle emissioni pro-capite. Gli ultimi dati sono quelli del Global Carbon Budget arrivati proprio nei giorni della Cop.