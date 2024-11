Sport.quotidiano.net - Brividi Sasso e Corticella affrontano le big

di Nicola BaldiniMARCONI E’ atteso da un match almeno sulla carta proibitivo ilMarconi di Ivan Pedrelli. Alle 14,30 di oggi, il team gialloblù scenderà a Forlì per affrontare i più quotati padroni di casa guidati dal tecnico bolognese, Alessandro Miramari. I ‘galletti’ occupano il terzo posto, a quota 21, e con appena quattro lunghezze di svantaggio dalla capolista Tau Altopascio mentre il, protagonista sin qui di un avvio da sogno, è quinto a 19 a parimerito con Imolese e Pistoiese. Davvero in pochi, ad inizio stagione, avrebbero potuto pronosticare che i sassesi, peraltro neo-promossi in seguito alla vittoria dell’ultimo campionato di Eccellenza, si sarebbero trovati addirittura in zona playoff dopo undici partite. E’ chiaro che, rosa alla mano e, soprattutto, livello delle avversarie, riuscire a mantenere questa posizione di classifica a fine stagione rappresenterebbe una sorta di miracolo sportivo, resta il fatto che, in questa prima parte di stagione, la band di Pedrelli ha dimostrato di valere ampiamente questa nuova e prestigiosa categoria.