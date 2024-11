Oasport.it - AI PIEDI DEL MAESTRO! Jannik Sinner è la storia! Domina ancora Fritz e conquista le ATP Finals!

Leggi su Oasport.it

è il primo italiano nelladel tennis a vincere le ATP. Sono passati 54 anni dall’ideazione del torneo, e per la prima volta un nostro giocatore porta a casa quello che è il trofeo più importante che esista al di sotto degli Slam. 6-4 6-4 il punteggio finale nei confronti di Taylor, e neppure l’americano, apparso in grande forma in questi giorni, riesce a vincere più di quattro giochi in un parziale contro il numero 1 del mondo. Il classe 2001 di Sesto Pusteria raggiunge un altro primato, tra i tanti, che è da brividi: dal 1986, cioè da Ivan Lendl, non c’era un giocatore in grado di vincere senza cedere neppure un set lungo i cinque incontri del torneo dei migliori otto.Che all’Inalpi Arena l’atmosfera sia particolare si capisce dal primo punto vinto da, un passante di rovescio lungolinea in risposta.