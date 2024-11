Ilgiorno.it - ‘Abbiamo preso un granchio’. I ragazzi dell’Istituto dei tumori si raccontano in una sit-com con Aldo, Giovanni e Giacomo

Leggi su Ilgiorno.it

Milano – “Houn granchio” è il titolo, e come tutto il resto, dall’idea alla sceneggiatura all’interpretazione, è farina del sacco di venticinquetra i quindici e i ventiquattro anni, metà pazienti e metà ex pazienti del reparto di Oncologia pediatricanazionale deidi Milano. Nel titolo, gioco di parole intorno alla parola cancro che sin da Ippocrate e Galeno è usata per la malattia ma (non solo in astrologia) significa granchio, c’è il senso, anzi “il doppio senso” di raccontare, “con autoironia e anche un po’ di black humor, la vita in ospedale di chi in adolescenza s’è trovato a gestire questa fregatura. E che insieme alle persone giuste, agli amici, anche nel contesto di una malattia così apparentemente assurda a quell’età, alla fine ce la si fa. È un messaggio molto bello nel quale credo le persone si immedesimino.