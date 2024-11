Inter-news.it - Vecchi: «Inter, Under-23 necessario! Dimarco fatica iniziale. Non ha mollato!»

, ex allenatore dell’(Primavera e Prima squadra) e oggi tecnico del Vicenza, in un’vista realizzata da Simone Togna su Tuttosport, ha parlato della seconda squadra-23. OGGI– Stefanosottolinea così l’importanza della seconda squadra per l’: «L’-19 ti presenta giocatori che dal punto di vista fisico non sono ancora maturi, ma è normale, lo sono da quello tecnico. Sul piano caratteriale e emotivo giocare in un settore giovanile è diverso rispetto alla Lega Pro per la pressione dei risultati. Nelle variequalche errore ti è concesso, quando varchi la soglia del calcio professionistico, no. Quanto è importante? Lo dice l’esperienza di chi l’ha già fatta. La Juventus ha fatto un lavoro importante in questo periodo, tanti ragazzi della seconda squadra si sono imposti in bianconero o da altre parti.