Su Instagram e Facebook arrivano le pubblicità meno personalizzate

Il modello “Pay or consent” (“paga o dai il consenso” all’utilizzo di dati per questioni pubblicitarie) non sarà abbandonato da Meta, neanche in Europa. Ma la holding di Mark Zuckerberg ha da poco annunciato delle importanti novità relative alle sottoscrizioni e alla gestione degli annunci sue su. Innanzitutto, il costo degli abbonamenti mensili – per i cittadini UE – è stato ridotto del 40% rispetto al tariffario originale: «da € 9,99 a € 5,99/mese sul web, o da € 12,99 a € 7,99/mese su iOS e Android». Ma, come sappiamo, non è questo il modello di business preferito a Menlo Park. Dunque, si parla dell’introduzione (già nei prossimi giorni) dei cosiddetti “annuncipersonalizzati”. Annuncipersonalizzati, le novità perDi cosa stiamo parlando? Chi sceglierà questa opzione (gratuitamente, attraverso un disclaimer che apparirà all’apertura delle due piattaforme social) non vedrà piùprofilate sui propri dati personali e sulle abitudini di navigazione.