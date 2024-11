Quotidiano.net - Snam, -57% delle emissioni: Onu conferma il Gold Standard

San Donato Milanese (Milano), 15 novembre 2024 – UNEP, il ProgrammaNazioni Unite per l’Ambiente, hato ailper il quarto anno consecutivo, dopo il 2021, 2022 e 2023, conferendole il punteggio massimo, ovvero 9 su 9, e riconoscendo l’impegno intrapreso dal Gruppo nel contrasto e abbattimento. La comunicazione è stata resa ufficiale, si legge in una nota, in occasione della presentazione dell’Annual report dell’international methane emissions Observatory (Imeo) che si è svolta a Baku nel corso della Cop29, la conferenzaNazioni Unite sui cambiamenti climatici. Oggi ledi metano annue nel caso di(che includono trasporto, stoccaggio e Gnl) sono pari a circa 22 milioni di metri cubi all’anno, per un’incidenza complessiva dello 0,03% sul totale immesso in rete.