Serie C / 1-1 nel “Derby" tra Vis ed Ascoli, tante le emozioni

I bianconeri di Di Carlo agguantano il pareggio nel finale con un rigore, discusso, siglato dal bomber Corazza. Vis in vantaggio per prima con Cannavò. Le parole dei due tecniciVALLESINA, 16 novembre 2024 – Iltra Vis edvedeva di fronte due formazioni partite in questo torneo con percorsi totalmente diversi.La Vis ha stupito tutti, incamerando tanti punti, colti anche con varie big, salendo pian piano in classifica. L’invece, ancora alle prese con una retrocessione ancora mai digerita, non si è ancora calata nella categoria, con un cammino difficilissimo che l’ha fatta precipitare in zona nei Play-Out.In una gara vivace, che non ha di certo risparmiato, le due squadre non sono riuscite ad avere la meglio l’una dell’altra. Ne è scaturito un pareggio, raggiunto in extremis dagli ospiti, che hanno rimesso in piedi una gara difficile.