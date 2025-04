Monreale Palermo sparatoria durante una lite | tre morti e due feriti | Fermato un 19enne

Monreale (Palermo), sparatoria durante una lite:"tre morti - Una rissa in pieno centro, davanti a centinaia di persone in piazza per godersi il sabato sera. Lanci di tavoli, bastoni e bottiglie. E poi gli spari, le urla, il fuggi fuggi generale. È iniziata così a Monreale, alle porte di Palermo, quella che si è trasformata in una tragedia. Una lite tra giovani, un gruppo di Monreale, l'altro di Palermo, nata probabilmente per futili motivi, finita in una sparatoria che è costata la vita a tre ragazzi, tutti sotto i 30 anni.

Monreale (Palermo), sparatoria durante una lite: tre morti e due feriti | Interrogato un 19enne: è sospettato di aver aperto il fuoco - Davanti a una pizzeria è scoppiata una rissa per futili motivi tra un gruppo di palermitani e un gruppo di monrealesi. Una delle vittime morta per difendere la fidanzata. I parenti hanno aggredito i soccorritori del 118

