Sci di fondo test Muonio 2024 | Pellegrino undicesimo in individuale tecnica classica

Leggi su Sportface.it

Federicoha chiuso in undicesima posizione, con Paolo Ventura dodicesimo e dunque alle sue spalle, l’in– disputata sulla distanza dei 12 chilometri – nell’ambito delagonistico di, in Finlandia, a due settimane dal via della Coppa del Mondo di sci di. Il miglior tempo è andato al norvegese Mattis Stenshagen, che ha preceduto il connazionale Erik Valnes, terzo invece il tedesco Friedrich Moch. Venendo agli altri italiani, diciassettesimo posto per Francesco De Fabiani, Elia Barp diciannovesimo e Davide Graz ventesimo, poi ventiduesimo Simone Daprà.Venendo alla gara femminile, decimo posto per Caterina Ganz al termine dei 12 km nei quali si è imposta la tedesca Victoria Carl,sil podio anche l’austriaca Teresa Stadlober e la padrona di casa finlandese Kerttu Niskanen.