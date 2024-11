Gaeta.it - Mario Dumini, l’eremita che ha scelto di vivere in solitudine e natura, è morto

Facebook WhatsAppTwitter La notizia della scomparsa di, conosciuto comedi San Vittorino, ha colpito profondamente la comunità della zona e gli amanti della vita semplice e autentica. In una grotta immersa nel bosco per oltre trent’anni,ha vissuto in un modo che pochi possono comprendere, scegliendo una vita solitaria e a contatto con la. La sua storia è un racconto di passione, riflessione e una forte critica alla società moderna.Una scelta di vita all’insegna dellaha intrapreso il suo cammino solitario dopo un passato di esperienze diverse: viaggi, lavoro e una vita familiare. La decisione di ritirarsi dal mondo è stata il culmine di una ricerca interiore che culminò nella scelta diin una grotta, luogo in cui ha trovato la pace e la meditazione che cercava.