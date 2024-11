Ilgiorno.it - Malpensa, cinese dà in escandescenze armato di coltello e semina il panico fra i passeggeri

(Varese), 16 novembre –ditenta di bloccare l’accesso ai servizi igienicindo ilfra idel terminal 1 dell’aeroporto. Un, affetto da problemi psichiatrici, è stato bloccato e disda una pattuglia della polizia in servizio nello scalo mentre, in preda a delle turbe psichiche, dava innell’area arrivi dell’aeroporto. L’episodio risale allo scorso martedì 5 novembre. Si tratta di unclandestino già noto alle forze dell’ordine per episodi del genere e per diversi casi di aggressioni e danneggiamenti delle strutture dell’aeroporto. Dopo un rapido passaggio in ospedale a Gallarate dov’è stato valutato il suo equilibrio mentale, è stato portato in commissariato. Ed è qui che è emersa la sua condizione di totale irregolarità sul territorio nazionale.