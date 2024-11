Gaeta.it - L’orchestra jazz che vorrei si esibisce al roma jazz festival: un’incredibile opportunità per i giovani musicisti

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitterChedi L’Aquila si prepara a portare il suo talento nella Capitale per un concerto nell’ambito della 48/a edizione del, uno degli eventi musicali di riferimento in Italia. Il concerto avrà luogo domani, domenica 17 novembre, alle ore 11 presso l’Auditorium Parco della Musica ‘Ennio Morricone’. L’evento rappresenta un’importante vetrina per i, che si esibiranno in un’atmosfera ricca die innovazione.Un ensemble ditalentiChe, composta dadi età compresa tra gli 8 e i 18 anni, è diretta dal maestro Pasquale Innarella, un rinomato sassofonista nel panoramaistico italiano. La presenza del violinista Emanuele Parrini sul palco arricchisce ulteriormente la performance, rendendola un appuntamento da non perdere per gli amanti della musica