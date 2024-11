Gamberorosso.it - Lo scrittore Daniele Mencarelli: "Un bicchiere di vino non può essere demonizzato, ma dobbiamo educare all'alcol"

e autore dal cui libro Tutto chiede salvezza (Mondadori, 2022) è stata tratta l’omonima serie Netflix, torna in libreria con Brucia l’origine, edito da Mondadori. Il libro racconta la storia di Gabriele, un giovane romano diventato designer di successo a Milano, che subisce una crisi di identità quando, quattro anni dopo, torna nella sua città e ritrova la sua famiglia e gli amici rimasti immobili nelle loro dinamiche. Nonostante il libro sia una storia sociale, ha molti riferimenti legati al cibo.Nel suo ultimo libro, Tania, la madre di Gabriele il protagonista della storia, prepara pranzi, cene, porta il caffè a letto a suo figlio. Come mai la scelta di mettere in evidenza questo aspetto consolatorio del cibo?Credo che per noi italiani il rapporto con le pietanze che caratterizzano i nostri territori e i rapporti e i riti che nascono in quei territori intorno al cibo siano costituitivi del modo di vivere e guardare al mondo e alle relazioni.