Oasport.it - LIVE Zverev-Fritz 1-2, ATP Finals 2024 in DIRETTA: dominano i servizi in avvio di 1° set

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SINNER-RUUD DALLE 20.301-2 Non si gioca, avanti l’americano.40-0 Cross vincente dell’USA con il suo grande dritto.30-0o vincente.15-0 Ace (3°). Slice sulla riga, auguri a prenderla!1-1 A quindici il tedesco.40-15 Dritto lungo.40-0 Ace (2°)!30-0 Ace (1°)!15-0o alla “T” e rovescio al volo regale!0-1 Sassata a uscire e gioco.40-30 Eccolo il primo slice, un po’ morbido, il tedesco se l’aspettava e ha risposto sulla riga diagonale chiudendo di rovescio.40-15 Doppio fallo (1°).40-0 Altro ace, ancora al centro da destra.30-0 Ace (1°).15-0 Prima al centro, risponde alla grandema sotterra la palla corta. Lo slice da destra sarà la chiave per, contro il colpo meno forte del tedesco.Tayloralo14:37 Palleggio di riscaldamento iniziato!in campo!in campo!14:26 Ancora qualche minuto d’attesa per accogliere in campo i due semifinalisti.